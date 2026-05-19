Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen resmi tören ve etkinliklerle kutlandı. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve gençlerin neşesi renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen kutlama programı, Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı'nda organize edildi. Bayram coşkusuna ortak olmak için parka gelen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla tören alanını doldurdu. Kutlamalar kapsamında bando takımı eşliğinde park içerisinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe kentte faaliyet gösteren çeşitli spor kulüpleri de sporcularıyla birlikte katılım sağladı. Sporcuların ve gençlerin taşıdığı metrelerce uzunluktaki Türk bayrakları, yürüyüş boyunca dalgalandırıldı. Programda gençler, çeşitli yarışmalar ile eğlendikten sonra program sona erdi.

