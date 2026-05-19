Kocaeli'nin doğa markası Ormanya'da gerçekleştirilen araştırmalarda sadece Türkiye'ye özgü, nadir görülen endemik semenderler tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren doğal yaşam parkı Ormanya'da yapılan saha gözlemleri sırasında Lissotriton kosswigi, Ommatotriton nesterovi ve Triturus anatolicus türlerine ait keşifler elde edildi.

Ön keşiflere göre tespit edilen üç semender taksonun da Türkiye herpetofaunası açısından yüksek bilimsel değere sahip olduğu belirtildi. Lissotriton kosswigi dar yayılışlı, Türkiye'ye endemik bir semender olarak, Ommatotriton nesterovi ise Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerine özgü bir tür olarak literatürde öne çıkıyor. Elde edilecek verilerin ulusal bilimsel literatüre katkı sağlaması beklenirken, Ormanya'daki gözlemler yalnızca yerel fauna açısından değil, Marmara Bölgesi'nin amfibi çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması bakımından da önem taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen çalışmalarda gözlenen bireylerin habitat tercihleri, üreme alanları, mikroiklim şartları ve muhtemel tehdit unsurları inceleniyor. Elde edilecek verilerin bilimsel yayınlara dönüşmesi halinde, Ormanya'nın yalnızca doğa turizmi alanı değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte önemli bir araştırma sahası olduğu daha güçlü biçimde ortaya konmuş olacak.

Özellikle semenderler gibi nemli mikrohabitatlara bağımlı amfibiler, ekosistemdeki çevresel değişimlere hassas tepki verdikleri için biyolojik gösterge türler arasında değerlendiriliyor. Amfibiler dünya genelinde habitat kaybı, su rejimindeki değişimler, kirlilik ve iklim baskısı nedeniyle en hassas canlı gruplarından biri kabul ediliyor.

Bilimsel teyit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu gözlemlerin Kocaeli ve çevresindeki koruma planlamalarına da katkı sunması bekleniyor.