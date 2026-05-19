Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Kutlama programı sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından program, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.
Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda öğrencilerin sergilediği performanslar vatandaşlardan büyük alkış aldı. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran vatandaşlar, gençlerin gösterilerine yoğun ilgi gösterdi.
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Mesut ve ilçe protokolü, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Yoğun katılımla gerçekleşen program, büyük bir coşku içerisinde sona erdi.