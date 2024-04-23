1969 Bilecik Spor Kulübü evinde ağırladığı Çeşme Belediyespor’a mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 25. haftasında İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor karşı karşıya geldi. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 20’inci dakikasında gelişen Çeşme Belediyespor atağında Ersin Aslantoğ topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Çeşme Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında üstünlüğü elinde bulunduran 1969 Bilecik Spor Kulübü bir türlü yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Maçın 65’inci dakikasında bir pozisyon sonrası her iki takımdan birer kişi direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yaklaşık 3 dakika duran maçın 71’inci dakikasında defans hatasını da değerlendiren Aytaç Deniz topu filelere göndererek, durumu 2-0’a getirdi. Ara ara tansiyonu yükselen maçı Çeşme Belediyespor 2-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 52’ye çıkaran Çeşme Belediyespor şampiyonluk yarışında yoluna devam etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü ise 26 puanda kalırken, ligin 26. haftasında Yunus Emre Belediyespor’a konuk olacak.

Öte yandan İstasyon Sentetik Sahası 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi siyasilerle dolu taşarken, bu maçta kimsenin olmaması gözlerden kaçmadı.