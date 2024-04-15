1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı zorlu Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 25. Haftası’nda 21 Nisan zar günü saat 15:00’da İstasyon Sentetik Sahası’nda İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü bayramın 3’üncü günü top başı yaptı. Maçın oynanacağı statta günü çift idmanla geçen kırmızı şimşeklerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Zorlu maç öncesi şampiyonluk yarışında ligde ikinci sırada bulunan Çeşme Belediyespor maçı karşısında mutlak 3 puanla çıkacak olan kırmızı şimşekler kendi sahasında oynadığı futbolla rakiplerine adeta kök söktürdü.