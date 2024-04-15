Sosyal sorumluluk bilincine katkıda bulunmayı ve müşterilerine oyun dünyasında anlamlı bir değer sunmayı hedefleyen lcw.com, “İyilik İçin Oyna” platformu ile hem 3 ayrı kurum arasından dilediğine bağış yapma imkanı sağlıyor.

Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki’nin online satış kanalı lcw.com, "İyilik İçin Oyna" platformuyla müşterilerine eğlenceli bir deneyim sunarken toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Yapılan açıklamaya göre, her yıl net kârının yüzde 15’ini sosyal yardımlara ayıran marka, bu kez müşterilerini de iyiliğe ortak olmaya davet ediyor. Kullanıcılar, LC Waikiki mobil uygulaması üzerinden oyun oynayarak topladıkları puanlarla, ay içinde seçtikleri kurumlara bağış yapma ve indirim kuponları kazanma şansına sahip oluyor. Lcw.com üyeleri, proje kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tohum Otizm Vakfı (TOHUM) ve Darüşşafaka Cemiyeti arasından dilediklerini tercih ederek bağışlarını bu kuruma yönlendirebiliyorlar.

Eğlence iyilikle buluşuyor

“İyilik İçin Oyna” platformuna dahil olmak için lcw.com müşterilerinin, mobil uygulama üzerinden üye girişi yapması ve bir avatar ile kullanıcı adı seçimi yaparak oyun için hesap oluşturması gerekiyor. Kullanıcıların her oyunu günde 3 kez oynama hakkı bulunuyor ve oynadıkça puan kazanılıyor. Aylık sıralamada ve oyunun genel sıralamasında ilk 5’e giren kullanıcılar kupon kazanma hakkına sahip olurken 10 bin ve üzeri puan toplayan kullanıcılar ise her ay bir kez seçtikleri kuruma bağış yapma imkânı buluyor. Bağış yapılan puan, ay içinde kazanılan toplam puandan düşülmüyor, yani kupon kazanma fırsatı bağış yapsanız da devam ediyor.