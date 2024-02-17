Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacağı Manisa 1965 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
BAL 4. Grup 17. hafta müsabakasında yarın İstasyon Sentetik Sahası’nda saat 14.00’de Manisa 1965 SK ile oynayacağı kritik maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Geçen hafta Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal maçında 90+6. dakikada bulduğu golle 1 puan alan Kırmızı Şimşekler’de hedef 3 puan. Müsabaka öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligde 13 puanla 13. sırada yer alırken, Manisa 1965 SK ise 31 puanla 3. sırada bulunuyor.
Kaynak: iha