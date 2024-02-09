Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı kritik maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 4. Grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17’inci haftasında 11 Şubat pazar günü saat 14:00’da Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolvadin Belediye Tesisleri’nde oynanacak maç öncesi kırmızı şimşekler İstasyon Sentetik Saha’da günü tek idmanla geçerek, maç saatini beklemeye başladı. Bu hafta kendi evinde 35 puanla lig ikinci İzmir temsilcisi Tire 2021’e 90+6 dakikada yediği penaltı atışı sonrası 1-0 yenilen kırmızı şimşekler morallerin yerinde olduğu görüldü. Takıma yeni katılan transferlerinde takımla uyum içinde olduğu görülen son antrenmanda taraftarlarda giderek, takıma destek verdiler. 17’inci hafta öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligde 12 puanla 13’üncü sırada yer alırken, Bolvadin Termalspor 29 puanla 5’inci sırada yer alıyor.