Sürdürülebilir su yönetimi hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, suyun her damlasının büyük önem taşıdığı bu dönemde altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını belirtti. Başkan Yüceer, yapılan incelemelerde şebeke hatlarında kayıp-kaçak oranının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine vakit kaybetmeden sahaya inildiğini ifade etti. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattının modern, uzun ömürlü ve dayanıklı duktil borularla yenilendiğini kaydeden Yüceer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının önemli ölçüde azaltılacağını, arızaların önüne geçileceğini ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin edileceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, kent genelinde sürdürülebilir ve güvenli bir altyapı oluşturmak amacıyla benzer yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini, suyun verimli kullanımı ve kaynakların korunması konusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.