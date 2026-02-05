Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu çerçevede un ve unlu mamul üretimi yapan iş yerleri başta olmak üzere birçok noktada kontroller gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ramazan pidesinin fiyat ve gramajı konusunda iş yeri yetkilileri bilgilendirilirken, üretim koşulları, hijyen kuralları, tatlı ve baklava çeşitleri ile kullanılan ürünlerin saklama şartları da incelendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine uyarı yapılarak gerekli cezai işlemler uygulandı. Vatandaşlara, karşılaştıkları olumsuzlukları 153 Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hattına bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, 'Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle ramazan pidesinin gramajı ve fiyatı başta olmak üzere üretim ve hijyen koşullarını hassasiyetle kontrol ediyoruz. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Amacımız, bayram süresince hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini sağlamaktır' dedi.