İki dünya çapında ünlü bankanın tüm varlıklarına, hisselerine ve hesaplarına el konuldu. Rusya'da bir mahkeme, Alman merkezli Deutsche Bank ve Commerzbank'ın Alman Linde firmasının Rusya'da kurmayı planladığı gaz işleme tesisi inşaatı projesinde garantör olarak yer aldığı dava sonucunda çarpıcı bir karar verdi. Yaptırımlar nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin ardından mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank aleyhine önemli kararlar aldı. Rus gaz devi Gazprom'un %50 ortağı olan RusChemAlliance, Deutsche Bank'a karşı açtığı dava sonucunda St. Petersburg tahkim mahkemesinden önemli bir sonuç elde etti. Mahkeme, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu Deutsche Bank Technology Center LLC'nin hisselerinin kullanımını yasakladı. Ayrıca, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşunun varlıkları, menkul kıymetleri ve banka hesaplarına toplam 238,6 milyon avroya kadar el konulmasına karar verildi. Deutsche Bank, bu davayla ilgili olarak yaklaşık 260 milyon avro karşılığı ayırdığını belirtti. Mahkeme ayrıca, Commerzbank'ın 93,7 milyon avro değerindeki varlıklarına, menkul kıymetlerine ve Moskova'daki binasına da el koyma kararı verdi. Geçen hafta benzer bir dava kapsamında Rus mahkemesi, İtalyan UniCredit'in varlıklarına, hesaplarına ve mülklerine, ayrıca iki yan kuruluşundaki hisselerine el koymuştu. Bu gelişmelerin ardından endişelenen müşteriler hızla paralarını çekmeye başladı.

Kaynak: 32 Demokrat