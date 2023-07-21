Bilecik’te 2 gün önce yaşanan su kesintisi tepkiye neden olurken, patlayan boruların değişeceği ve suyun en geç pazartesi günü verileceği öğrenildi.

Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza, 2 gündür Bilecik’te su kesintisine sebep oldu. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi. Hattın aynı bölgesinde yaşanan üçüncü patlak sonrası Sakarya’dan boru siparişi verildi. Boruların bugün gelmesi halinde çalışmalara başlanacak. Bu çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken suyun en geç pazartesi günü verileceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Belediyesi bazı mahallere Ulupınar köyünden gelen suyla sorunu çözse de yüksek kesimlerde bulunan Beşiktaş, Hürriyet ve Bahçelievler mahallesine 2 gündür su verilemiyor. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler tankerler yardımıyla mahalleleri gezerek, vatandaşların boş bidonlarına su doldurulmasını sağlıyor.