Bahçelievler'de 29 Kasım 2021 tarihinde yaşanan bir olayda, 21 yaşındaki Burak Çelik ile babası 49 yaşındaki Orhan Çelik arasında evin dağınık olması sebebiyle bir tartışma başladı. Bu tartışma sonucunda Burak Çelik, silahını çekerek babasına iki el ateş etti ve baba Orhan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Burak Çelik hakkında "Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası talep edildi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Çelik hazır bulundu.

Savunmasında öldürme kastının olmadığını belirten Burak Çelik, "Haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede, olayın detaylarına da yer verildi. Olay günü Orhan Çelik'in arkadaşı Mesut Koç ile birlikte dışarıda alkol aldıktan sonra Cihangir'deki evine döndükleri ve burada Burak Çelik'in evi kirlettiğini gördüğünde sinirlendiği anlatıldı. Oğlu Burak Çelik ile birlikte yaşadıkları eve geri dönen Orhan Çelik'in oğluyla tartışmaya başladığı, oğluna bıçak çektiği ve arkadaşı Mesut Koç'un müdahale ettiği belirtildi. Daha sonra Burak Çelik'in silahını çıkararak babasına iki el ateş edip evden kaçtığı ifade edildi. Orhan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Orhan Çelik'in bıçağı elinden alınmasına rağmen, Burak Çelik'in yakın mesafeden ateş ederek babasını öldürmesinin meşru müdafaa sınırlarını aştığı ve bu nedenle eylemin haksız tahrik kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Bu nedenle Burak Çelik'e 'Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Davanın önceki duruşmalarında, anne Birsen Çelik, yıllardır eşinden işkence gördüklerini ifade ederek oğlunun beraatını talep etmişti.