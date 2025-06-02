Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Bursa’da yarın sabah saatlerinde en düşük sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor. Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklık en yüksek 26 dereceye kadar çıkacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise yarın sabah saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, en yüksek sıcaklık 27 derece civarında seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ