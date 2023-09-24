İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 16 katlı bir apartmanın 8. katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni olarak 5 yaşındaki bir çocuğun oynadığı ileri sürüldü. Yangın, Esenyurt Mevlana Mahallesi Molla Gürani Caddesi'ndeki söz konusu apartmanın 8. katında meydana geldi ve saat 09.00 sularında fark edildi.

Yangın sırasında içeride bulunan alevleri gören Arslan Arslan, hızla 5 yaşındaki oğlu Alptuğ Arslan'ı dışarıya çıkardı. Aynı anda yakınlarını arayarak yardım istedi. Yangın sırasında dumanları görenler ise hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yangın sırasında dumandan etkilenen Arslan Arslan ve ayaklarından yaralanan eşi Çiğdem Arslan'a ilk müdahaleyi yaparak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk incelemeler, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde durulduğunu gösteriyor. Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun büyükbabası Nihat Arslan, olay yerine gelerek torununu kucağına aldı ve yangının çocuğun oyunu sırasında gerçekleştiğini belirtti. Arslan, duygusal bir şekilde, "Çocuğun nasıl yaptığını bilmiyorum, ama bu yangını o çıkarmış. Babası hastaneye gitti. Ayaklarında yara var. Biraz yaramaz bir çocuk, bu yapmış. Buradan çocukların sağ çıkması beni çok duygulandırdı. Benim için dünyalara bedel. Tüm ailelere uyarı olsun. O kadar tembihliyorum ki, çok dikkat ediyorum." dedi.