Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde yangın meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden 96 yaşındaki kadının cesedi çıktı.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi.

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14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Fintöz Mutlu (96) kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı.

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Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti.

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İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA