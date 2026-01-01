Sezon başında Kastamonuspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu şimdiden birçok kulübün radarına girdi. Bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Taner Gümüş, Sultan Su İnegölspor formasıyla şu ana kadar 19 karşılaşmanın 18'inde 11'de oynama şansı yakalayarak 1600 dakika sahada kaldı.

Bugüne kadar profesyonel olarak 7 kulüpte forma giymesine rağmen bir sezonda 5 gol barajını aşamayan yetenekli oyuncu, Sultan Su İnegölspor formasıyla ise sadece yarım sezonda 8 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren oyuncu taraftarın da sevgilisi oldu.

2025-2026 sezonunda Sultan Su İnegölspor formasıyla Karacabey Belediye, Karaman FK ve Elazığspor'a birer gol, Erbaaspor ve Altınorduspor takımlarına ise ikişer gol atan oyuncu ilk yarının sonunda şimdiden 8 gole ulaştı.

HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR

Teknik Direktör İsmail Güldüren'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Taner Gümüş, orta sahadaki lider özelliği sayesinde takım arkadaşlarının en çok güvendiği isimlerden biri olmayı başardı. Hem golleri hem de asistleriyle Bordo Beyazlı kulübün bu yıl elde ettiği başarıda büyük katkısı olan oyuncuya 1. lig takımlarından büyük ilgi var.

TANER GÜMÜŞ'ÜN FUTBOL KARİYERİ

26 Nisan 2001 Kayseri Kocasinan ilçesi doğumlu olan Taner Gümüş, kariyerine Kayserispor alt yapısında başladı. U17-U18-U19 takımlarında göz dolduran oyuncu 2019-2020 sezonunda A takıma dahil edildi.

2020-2021 sezonunda Çengelköyspor Kulübüne transfer olan oyuncu burada 30 maçta 17 kez ilk 11'de forma şansı yakalayıp 3 gol atma başarısı gösterdi.

2021-2022 sezonunda Isparta32spor ile anlaşan oyuncu yarım sezon kaldığı kulüpte 16 maçın 11'inde forma giyip 3 gol attı. Ocak ayı transfer döneminde Şanlıurfaspor'a transfer olan burada 16 maçın sadece 3'ünde 11'de oynama şansı bulmasına rağmen 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon sonunda bu kez yolu Amedspor'la kesişen Taner Gümüş, 2 sezon kaldığı güneydoğu ekibinde 63 maçta 33 kez ilk 11'de forma girme şansı yakalayıp toplanda 8 gol attı.

2024-2025 sezonunda Kastamonuspor ile anlaşan orta saha oyuncusu kadroda yer aldığı 14 maçın 7'sinde 11'de oynama şansı bulup 2 gol kaydetti. Taner Gümüş sezon başında ise Sultan Su İnegölspor'a transfer oldu.