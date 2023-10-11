İzmir'in Bayraklı ilçesinde 20 Eylül tarihinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanındaki yangınla ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Olayın ardından bir kadın, polis merkezine giderek vicdan azabı duyduğunu ve yangını kasıtlı olarak çıkardığını itiraf etti. Yangın, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında sabahın erken saatlerinde meydana gelmişti. Yangın nedeniyle emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybederken, işletme sahibi Mustafa Bendeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve daha sonra yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, bir kadın olan E.B. (36), geçtiğimiz günlerde polis merkezine giderek şok edici bir itirafta bulundu. E.B., yangını bilinçli bir şekilde çıkartarak iki kişinin ölümüne neden olduğunu ifade etti. Kadının, yangın günü sevgilisi olan Mustafa Bendeş ile sürekli tartıştıklarını ve olay günü yine bir kavga yaşadıklarını anlattığı belirtiliyor. İtiraflarına göre, bu kavga sonucunda öfkeyle çantasından çıkardığı çakmak ve bez parçasını tutuşturarak eğlence mekanına attı ve yangının çıkmasına sebep oldu. Ardından olay yerinden kaçtı.

E.B., olayın ardından 19 gün boyunca vicdan azabı çektiğini belirtti ve polis merkezine giderek itirafını yapmıştır. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.