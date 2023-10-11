Meteoroloji’den Bursa için yeni hafta raporu yayınlanırken bugün için saat verilerek yağış uyarısı ve 5 günlük sıcaklık açıklaması geldi. İşte detaylar…

HAFTA SONU SICAKLIK AYNI SEVİYELERDE

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporunda Bursa genelinde haftanın ilk gününde görülen yağışın ardından hafta sonuna kadar yağış beklenmediği bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 21 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Perşembe sabah saatlerinde 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 24 dereceyi gösterecek.

Cuma sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde puslu, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 24 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derecelere kadar gerileyecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 21 derece en düşük sıcaklık 6 derece olması bekleniyor.