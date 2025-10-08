Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri”, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle start aldı. İşitme testi, göz taraması, diş muayenesi, vücut kitle indeksi ölçümü ve skolyoz testi gibi çeşitli ücretsiz sağlık kontrollerinin yapıldığı etkinlikte, bilgilendirme stantları, seminerler ve atölyeler de düzenlendi ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Direkçi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım sağladı.

HEDEF: GELENEKSEL HALE GETİRMEK

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, geçen yıl binden fazla vatandaşın etkinlikten faydalandığını belirterek, organizasyonu gelenekselleştirmek istediklerini açıkladı. Şahin, “Vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onların daha sağlıklı bir gelecek inşa etmesine destek olduk. Çok güzel geri dönüşler aldık. Nilüfer Belediyesi olarak önceliğimiz toplumsal sağlık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Direkçi, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Sağlığın kaybedilmeden önce farkına varılmasının büyük önem taşıdığını belirten Direkçi, bu hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşların ayağına ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent sağlığına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

“NİLÜFER’DE YAŞAMAK BİR AYRICALIK”

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Nilüfer’in Türkiye'de gelişmişlik sıralamasında 5’inci, Bursa'da ise 1’inci sırada yer aldığını vurguladı. Türkkan, “Nilüfer'de uzun zamandır bebek ölümü, anne ölümü olmuyor. Bu, Nilüfer’de yıllardır süren halk sağlığı kültürünün başarısıdır” diye konuştu.

BUÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, hastalıklardan korunmanın tedavi edilmesinden daha öncelikli olduğunu vurgulayarak, erken tanı ve müdahalenin kritik bir rol oynadığını ifade etti.

MEME KANSERİ FARKINDALIĞI

Etkinliğin paydaşlarından Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Başkanı Füsun Önen de, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak, etkinlik kapsamında konuyla ilgili söyleşi ve bilgilendirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

10 EKİM’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri stantları ve sağlık kontrollerini gezerek detaylı bilgi edindi. Tören sonrasında ise vatandaşlar ücretsiz sağlık taramalarından yararlanma imkanı buldu. Bilgilendirme stantları ile eğitim atölyelerini ziyaret eden katılımcılar, uzmanlardan sağlıkla ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı. Vatandaşlar, 10 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri kapsamında ücretsiz sağlık taramalarına katılabilecek.