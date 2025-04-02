Otizm spektrum bozukluğu (OSB), çocuklarda sosyal iletişim problemleri ortaya çıkaran nörogelişimsel bozukluğa verilen isimdir.

Çevresel, genetik, beslenme, hormonal sebeplerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu faktörlerden etkilenen ve davranış bozukluğuyla birlikte, konuşma sorunlarına zemin hazırlayan bir nörogelişimsel farklılık olduğu düşünülmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu adı üstünde geniş bir yelpazeye sahiptir. Tanısı konan her çocuğun özelliği ve gelişimi, öğretim düzeyi farklılık göstermektedir. Tanısı konan her çocuğun özellikleri ve gelişimi doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim planlarıyla eğitim ve öğretim süreçleri devam etmektedir. Erken tanı ile erken başlanan eğitimler çocukların hem davranışsal açıdan hem eğitsel açıdan daha hızlı ilerleme ivmesi yakalamasını sağlamaktadır. Erken eğitimle birlikte aile, okul, çocuk üçlüsünün iş birlikli çalışmaları, ev içi etkinlikleri, aileler için rehberlik servislerinden, rehber öğretmenler eşliğinde verilen çocuğu tanıma ve davranış eğitimleri, ailelerinde sürece daha hızlı adapte olmalarını sağlamaktadır.

Ben şahsım adına mesleğe başladığım 2011 den bu yana hem tanılama süreçlerinde, hem de ailelerin eğitim sürecindeki farkındalıkları artık daha hızlı olmaktadır. Toplumsal olarak da farkındalıklarımız arttı. Bu olumlu gelişmeler otizmli bireylerin almış olduğu eğitimlerle hayatın içine karışıp kendi farkındalıklarıyla topluma adapte oldukları için sağlandı.

Ailelerimize şunları diyebilirim. Evet sizin çocuğunuz otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşıyor. Evet eğitim ve öğretim için ona özel bir plan oluşturacağız ve küçük adımlarla bu plan doğrultusunda yol alacağız. Sizler ve bizler onu tanımaya çalışacağız. Evet bu süreçte aile, okul ve çevre paralel çalışmalar içinde, kararlı bir tutumla ne kadar tutarlı olursa gelişim ve ilerleme bir o kadar rahat olacaktır.

Evet size bir sürü farklı seçenekler ve tedavi süreçlerini sunan birileri olacak. Bazıları hastalık gibi görüp iyileşecek diyecekler. Sizlere bir sürü tedavi protokolü gibi süreçler sunacaklar. Ben bunları elinizin tersiyle itin diyemem. Bende olsam merak ederdim ama naçizane sizlere tavsiyem iyi inceleyin, araştırın ve eğitim, sağlık, rehberlik alacağınız yer ve kişileri iyi seçin.

Otizm spektrum çok büyük bir yelpaze, her çocuk farklı, aldığı eğitim ve alabilecekleri de farklı. O yüzden çocuklarımızı kıyastan kaçınalım. Otizm spektrumlu bir çocuğun tek rakibi kendisi olduğunu unutmayalım. Yapabildiklerinde desteğimizi verdiğimiz gibi yapamadıklarında da umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam edelim.

Yolumuz sevgi umudumuz MAVİ kadar olsun. Mücadelemiz, farklılıklarımızla bu hayatta varız, hayatınız farkındalığınız kadar olsun.

FATMA TOPÇU ATAN

Okul Öncesi Öğretmeni