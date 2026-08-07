Son yıllarda glutensiz ürünlere yönelik talep dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemli ölçüde artmıştır.

Bu artışın temel nedenlerinden biri, çölyak hastalığı ve gluten intoleransı konusunda toplumsal farkındalığın yükselmesidir. Ancak glutensiz beslenme konusunda kamuoyunda hâlâ yeterince bilinmeyen kritik bir konu bulunmaktadır: çapraz bulaş (cross contamination). Oysa glutensiz beslenmenin güvenliği yalnızca ürünün içeriğine değil, üretimden tüketime kadar geçen tüm süreçlerin doğru yönetilmesine bağlıdır.

Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı bulunan bireylerde gluten tüketimi sonucunda ince bağırsağın zarar görmesine neden olan kronik, otoimmün bir hastalıktır. Bu bireyler için gluten tüketimi bir tercih meselesi değil, doğrudan sağlık sorunudur. Bu nedenle "az miktarda glutenin zarar vermeyeceği" yönündeki yaygın inanış bilimsel gerçeklerle örtüşmemektedir.

Tam da bu noktada çapraz bulaş kavramı önem kazanmaktadır. Çapraz bulaş; gluten içeren bir ürünün, ekipmanın, yüzeyin veya üretim hattının glutensiz ürünlerle temas etmesi sonucu gluten kalıntılarının güvenli kabul edilen ürüne geçmesi olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle, bir ürünün reçetesi tamamen glutensiz olsa bile üretim veya servis aşamasındaki ihmaller nedeniyle sağlık açısından risk oluşturması mümkündür.

Uluslararası gıda güvenliği standartlarına göre bir ürünün "glutensiz" olarak etiketlenebilmesi için gluten miktarının 20 ppm (milyonda 20 parça) değerinin altında olması gerekmektedir. Bu sınır bilimsel çalışmalar sonucunda belirlenmiş olup, çölyak hastalarının büyük çoğunluğu için güvenli kabul edilmektedir. Ancak bu standardın sürdürülebilmesi yalnızca laboratuvar analizleriyle değil; üretim tesislerinin fiziksel yapısı, hijyen uygulamaları, personel eğitimi ve kalite kontrol süreçleriyle mümkündür.

Ne yazık ki çapraz bulaş riski yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı değildir. Restoranlarda aynı kızartma yağının kullanılması, fırınlarda ortak çalışma tezgâhları, marketlerde açık ürünlerin aynı ekipmanlarla servis edilmesi ve hatta ev ortamında ortak ekmek kızartma makinesi veya kesme tahtasının kullanılması bile gluten geçişine neden olabilmektedir. Görünürde önemsiz gibi görünen bu ayrıntılar, çölyak hastaları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle glutensiz ürün satışı yapan işletmelerin sorumluluğu, yalnızca doğru ürünü raflarına yerleştirmekten ibaret değildir. Güvenilir işletmeler; ürünlerin depolanmasından sevkiyatına, personel eğitiminden hijyen uygulamalarına kadar tüm süreçlerde çapraz bulaşı önleyecek sistemleri uygulamak zorundadır. Aynı zamanda tüketicilerin de sertifikalı ürünleri tercih etmeleri, etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri ve güvenilir satış noktalarını seçmeleri büyük önem taşımaktadır.

Gıda güvenliği yalnızca üreticilerin değil, toplumun tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Özellikle glutensiz ürünler söz konusu olduğunda, güvenilir üretim ve doğru uygulamalar bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Çölyak hastaları için güvenli gıdaya erişim bir lüks değil, temel bir sağlık hakkıdır.

Sonuç olarak, glutensiz beslenmenin başarısı yalnızca "glutensiz" ibaresine değil, üretimden sofraya kadar uzanan zincirin her halkasında gösterilen titizliğe bağlıdır. Çapraz bulaşın önlenmesine yönelik bilinç arttıkça, çölyak hastalarının ve gluten intoleransı bulunan bireylerin yaşam kalitesi de aynı ölçüde yükselecektir. Sağlıklı bir toplum için güvenilir gıda üretimi ve bilinçli tüketim kültürü, vazgeçilmez bir gereklilik olarak görülmelidir.