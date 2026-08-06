2026-2027 Futbol sezonunun İnegölspor’umuza ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimizle İnegölspor’umuzun yeni sezona doğru durumuna bakalım.

2025-2026 sezonuna başlarken çok sıkıntılı ve tereddütlerle dolu bir kongre sürecinde İnegölspor’umuzun Başkanlığına ekibiyle büyük bir borç yükü, transfer tahtası kapalı takım otobüsü bağlanmış bir durumdaki İnegölspor’un başkanlığına seçilerek bu taşın altına elini soktu. Bunu yaparken Belediye başkanımızın tam desteğini alarak acabalarla dolu bir sezona başladı. Öncelikle teknik direktörlüğe İsmail Güldüren’i getirerek transfer tahtasını sınırlı bir ölçüde açarak ardından takım otobüsünü icradan kurtararak camiamızın yüreğine su serpti. Kani Ademoğlu ve ekibi, geçtiğimiz sezon oynayan oyuncuları transfer yaparken bu yeni transferlerin geldikleri takımlarda beklenen performansları gösteremedikleri için gönderilmiş hepimizin tereddütle baktığı o oyuncular sezonun hazırlık kamplarında uyum konusunda zamana ihtiyaçları olduğu için bizlere kendilerini beğendirmekte zorlandılar.

Bu yepyeni kadroyla başlayan ligde teknik heyet ve yönetimimiz öncelikle hedeflerinin kümede kalmak olduğunu söylerken o oyuncu kadromuz birbirine öyle bir kenetlendiler ki bu birlik ve beraberlik maçlarımıza çok olumlu yansıdı bunun neticesinde göze hoş etkili bir oyun ortaya çıktı. Bunun sonucunda sezon sonunda kümede kalmayı hedefleyen takımımız ilk yarıyı kümede kalmayı garantileyen bir puanla kapatınca 2 yarıya hedefini büyüterek Play-off’u hedefleyerek 2.yarıya devam etti. Takımımızın en büyük özelliği son 10 yılda kadro istikrarını kuramayan takımımız geçtiğimiz sezonda ilk defa ilk 11 ini ideal bir şekilde kurarak aynı 11’lerle oynamaya devam ettikçe etkili ve göze hoş oyunlar devam etti. Sezonun son 2 maçına kadar Play-off iddiası devam etti. Ligin bitimine 3 maç kala evinde yenildiği Erbaa Spor maçından sonra Play-off umudu bitti.

Bu güzel ve heyecan verici sezonu bize yaşatan başta Başkan Kani Ademoğlu ve yönetimine görev alan Teknik heyetlerimize ve bu sezonun gerçek kahramanları oyuncularımızı tebrik ediyor. Bu sezon bu başarılarını devamını diliyorum.

Bize geçtiğimiz sezonu zevkle izleten Başkan Kani Ademoğlu ve yönetim sezon sonunda önce olağanüstü kongre kararı aldı. Daha sonra aday çıkmayınca tekrar bu taşın altına gövdesini koyarak devam kararı aldı. 2026-2027 sezonuna başlarken bir tarafta biriken borç yükü bir taraftan transfer tahtasının bir kapanıp sınırlı ölçüde açılması iç transferi çok zorlaştırdı. Tüm camiamızın bildiği gibi o oyuncular büyük bir sürprize imza atarak mükemmel bir sezonu bizlere yaşattılar. Kani Ademoğlu ve yönetimi geçtiğimiz yılın kadrosunu muhafaza etmek istediler ancak Kulübün mali durumu bunu zor değil imkansız hale getirdi. Federasyonun müsaade ettiği sınırlı ölçüdeki transfer tahtası ile geçtiğimiz sezon 2. ligin en etkili açıkları Taner ve Hüseyin’i, orta sahada Kerem ve Emre’yi müdafaada kiralık olan genç Ahmet’i tutmak imkansızdı. Nitekim beklenen oldu ve bu oyuncularla yollarımız ayrıldı. Hüseyin K.Çekmece Sinop-Emre Adana 01-Enes-Taner K.Maraş İstiklal-Özcan Ş.Urfa-Kerem Bandırma-İbrahim Ş.Urfa genç stoper Ahmet kiralıktı bitti. Bunu karşılık yönetim öncelikle geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’un yardımcı hocası Güven Varol’u takımın başına getirerek Aliağa’dan santrafor Koray, Gebze’den Sol kanat Emircan, Balıkesir’den Sağ bek Tayfun, Akhisar 45’ten stoper Bilal, Bursa Yıldırım’dan Salih Kaan, Bursaspor’dan Furkan Sakı stoper, Aksaray’dan Erdem ön libero, Altınordu’dan forvet arkası Uğur’u ve Beykoz’dan eski Bursaspor-Fenerbahçe-Kasımpaşalı milli kaleci Harun’u transfer etti. Ayrıca iç transferde Kaptan Orhan ve Mete ile tekrar anlaşarak takımın kaptanları ile devam etti.

Gidenlerin nasıl gittiğini yukarıda yazdım. Gelenlere bakarsak bu oyuncuları tanımıyoruz. Geldikleri takımlardaki performanslarını da istatistiklerin dışında bilmiyoruz. Bu oyuncular ile ilgili peşin hükümlü olarak yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bekleyelim, oynasınlar görelim. Bu oyuncularımız belki bu sezon geçtiğimiz sezonun devamını yaşatacak belki de daha iyisini yapacaklar. Umarız böyle olur. Bu yenilenmiş kadroyu biraz zaman verelim birbirini tanısınlar camiaya adapte olsunlar. Tribünlerimizin coşkusunu görsünler.

Ancak bu sezonun en önemli tarafı bu sezon çektiğimiz grup kurasıdır. Bana göre bu sezon çok zor bir gruba düştük. Keşke öbür gruba düşseydik. Bizim grupta çok dişli ve iddialı takımlar var. Öbür grupta transfer tahtaları kapalı takımlar var. İnegölspor’umuz öbür gruba düşseydi bu mali sıkıntılar içerisinde U-19 takımına kaptanlarımız Orhan ve Mete’yi katarak güle oynaya kümede kalabilirdi. Ancak bu olmadı çok zor bir grupta çok zorlu mücadeleler bizi bekliyor. İlk yarıyı görelim eğer sıkıntılı bir durum olursa yönetim gereğini yapar ve gerekli takviyeleri yapar.

Sonuç olarak Kani Ademoğlu benim bildiğim 4 yıl yöneticilik, son 2 dönem Başkanlık yapıyor. 3 yıl önce başkanlığı döneminde ilk yarıyı küme düşme potasında kapadığımızda bir spor programına davet ettik. Orada bu takımı küme düşürmeyeceğim, takımı karaya çıkaracağım dedi ve dediğini devre arasında aldığı 10’nun üzerinde oyuncuyla başardı. Geçtiğimiz sezon peşin hükümlü insanların küme düşer dedikleri takımı sezon sonuna kadar Play-off’u kovaladı. Bunları yaparken başta Belediye başkanımızın, Kaymakamımızın ve iktidar partisinin başkanının tam desteğini alarak bizlere keyifli bir sezon yaşattı. Hiç kimse merak etmesin Kani başkan ve yönetimi ilk yarıya doğru takımımızın durumunu yakından izler ve tehlike olursa daha önce yaptığı gibi yine yapar ve takımımızı sezon sonunda layık olduğu yere taşır. Buna şahsen ben inanıyor ve güveniyorum. Allah yollarını açık etsin.

İnegölspor’umuzun yıllardır çözülemeyen mali sorunları varken Başkan ve yönetici olan camiamızın insanlarına kötü niyetli olmadıkları sürece mutlaka destek verip motive etmeliyiz. Yaptıkları maddi manevi fedakarlıkları takdir etmeliyiz. 40 yıl aralıksız lise müdürlüğü yapmış son 9 yılını İnegöl Spor Lisesinin kurucu müdürü ve 9 yıl müdürlüğünü yaptığım için yöneticiliğin ne kadar zor ve aşırı fedakarlık isteyen bir görev olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Bu nedenle 55 yıldır futbolun içinden gelen, futbolun içinde olan ve 36 yıldır İnegölspor’u izleyip köşemde yazan biri olarak bu süre zarfında İnegölspor’a zarar verecek veya sıkıntıya düşürecek tek bir kelime yazmadım. Ancak İnegölspor’un kazandığı maçlardan sonra eğer teknik bir eksiklik gördüysem galip gelmesine rağmen bunları her zaman yazdım ve eleştirdim. Bunu yaparken sadece İnegölspor’un menfaatlerini düşündüm ve düşüneceğim.

Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuza 2026-2027 sezonunda başarılar diliyorum.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”