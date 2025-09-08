İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. Saldırının, 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirlendi.

Şehit ve yaralı polislerin kimlikleri açıklandı

Saldırıda İnegöllü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amila'nın ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

"SUÇ KAYDI YOK"

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğunu ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirtti. Saldırganın yaralı olarak yakalandığını ifade eden Elban, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi. Ayrıca saldırıda kullanılan silahın, saldırganın babası tarafından yaklaşık 10 yıl önce satın alındığını da kamuoyuyla paylaştı.

OYUN BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI

A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerindeki detayları şu şekilde aktardı:

"Burada vatandaşlardan biz de her şeyi öğreniyoruz. Olayın oluş şeklini anlatıyorum. Salih İşgören Polis Merkezi tam karşı tarafta. Saldırganın ilk saldırıya başladığı nokta orası. Sırtında tüfekle orada ilk saldırılarını yapıyor. Oradan sonra bu tarafa doğru geliyor. Binalara ateş ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri bu.

Öte yandan, saldırganın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Saldırgan yaralı olarak yakalandı ve gözaltına alındı. Sonrasında ise hastanede öldü."