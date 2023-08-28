İstanbul Esenyurt’ta sabahın erken saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen iki şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra işyerini ateşe verdi. İş yerinin kundaklama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Lokanta olarak işletilen işyerinin önüne araçla gelen kimliği belirsiz iki kişi, etrafı kontrol ettikten sonra lokantanın camlarını kırmaya çalıştı. Camları kıramayınca ellerindeki yanıcı maddeyi lokantanın önünde bulunan tabelanın üzerine dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtılar. Yangın, site güvenliği ve o sırada caddeden geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaşananlar anbean işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

“İçlerinden biri diğerine işaret ediyor ve benzini dışarıya döküp ateşe veriyorlar”

İşyeri kundaklanan Metin Kaya, “Yaklaşık 12 yıldır bu iş yerini işletiyorum. Bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında alarm çaldı. Uyanıp baktığımda kapıda bir zorlama olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 7 dakika sonra site güvenliğinden beni aradılar ve dükkanımın yandığını söylediler. Biz yaklaşık 10 dakika içerisinde dükkana geldik tabi o sırada yangın sündürülmüştü. İki kişi araçla buraya gelip yaklaşık 10 dakika yer tespitinden sonra, camı kırarak dükkanın içerisine benzin döküp öyle yakmaya çalışıyorlar ancak cam kırılmıyor ve alarm çalıyor. Alarm sesinden sonra geri dönüyorlar ancak içlerinden biri diğerine işaret ediyor ve benzini dışarıya döküp ateşe veriyorlar. Olaydan hemen sonra buradan geçen polis aracı yangını görüp müdahale ediyor. İtfaiyeye haber vererek söndürüyorlar. Şu anda önemli bir şey yok ancak konuyu adliyeye taşıdık birileri demek ki bizimle uğraşıyor ama kim olduklarını bilmiyoruz inşallah en kısa sürede yakalanırlar” şeklinde konuştu.