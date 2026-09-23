Adana’nın Sarıçam ilçesinde evlilik hazırlığı yapan genç çift arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Nikah işlemleri kapsamında tahlil vermek için hastaneye gitmeye hazırlanan Ayşegül Kırğıl (19), nişanlısı Hasan Temur’u (18) uyandırmak isteyince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Temur’un kendisini darbetmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaralayan Kırğıl, olayın ardından tutuklandı. Genç kadının ifadesinde, “Evlilik arifesindeydik, öldürmek istemedim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Olay, 21 Eylül sabahı saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl’ın, nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme konusunda önceden anlaştıkları belirtildi.

Sabah saatlerinde uyuyakalan Temur’u uyandırmak isteyen Kırğıl ile nişanlısı arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Temur, uyandırılmasına öfkelenerek genç kadına yumruk ve tokatlarla saldırdı. Bunun üzerine mutfak masasındaki bıçağı alan Kırğıl, yaşanan arbede sırasında Temur’u göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Temur'un kanlar içinde yere yığılması üzerine Kırğıl, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Temur, kaldırıldığı Balcalı Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Temur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

"EVLİLİK ARİFESİNDEYDİK, PİŞMANIM"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ayşegül Kırğıl, emniyetteki ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu: "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.