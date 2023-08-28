Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı son yapılan zamlara tepki için imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde stant kurarak son zamlara karşı imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar Bakanlıklara gönderilecek.

Ayrıca imza kampanyasıyla ilgili yazılı açıklamasında 15 Temmuz, İsveç’in NATO’ya giriş süreci gibi birçok konuya değinen Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ferah,”



Değerli İnegölllüler!

15 Temmuz 2016 Türk-Amerikan savaşıdır..15.Temmuza şaşı bakanlar, FETÖ'yü de, ABD/NATO Emperyalizmini de, Türk milletini de anlayamaz..!

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15 Temmuz 2016 Amerikancı-Fethullahçı Darbe Girişimi’nin 7. yıl dönümündeyiz. 251 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Darbe girişimini bastıran kahraman ordumuzu, cesur polisimizi ve büyük milletimizi saygıyla selamlıyoruz.

Şehitler ölmezler çünkü bıraktıkları mirasla bilinçlerimizde ve vicdanlarımızda yaşarlar. Şehitlerimizin faili ABD ve NATO’dur. 15 Temmuz gecesi yaşanan, bir Türk-Amerikan savaşıdır. Bu savaş, 15 Temmuz 2016 gecesinden çok önce başlamıştır. Bölgemiz üzerinde bölücü emelleri herkesin malumu olan ABD, 70 yılı aşkın bir süredir NATO’suyla, PKK’sıyla, FETÖ’süyle, darbeleriyle ve kendi seçtirdiği hükümetleriyle Türkiye’yi parçalamak istemiştir. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerini tezgahlamış, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta ve Başbağlar’da insanlarımızı vahşice katletmiş, Irak’ta Türk askerinin başına çuval geçirmiş, Türk Ordusunun ve Türkiye’nin öncülerini Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla hapishanelere atmış, PKK ve onun siyasi ayağı HDP aracılığıyla şehirlerimizde hendekler kazmıştır. Son olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi bütün kozlarını sahaya sürerek Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı devirmeye ve Türkiye’yi bölmeye çalışmıştır.

Bugün ABD ve NATO, 15 Temmuz’da silahla başaramadıklarını seçim yoluyla ve Türkiye’nin zayıf karnı olan ekonomiyle başarmaya çalışmaktadır.

FETÖ’ye kol kanat gerenler ve PKK’ya on binlerce tır silah verenler, 15 Temmuz’un asıl failidir. Bu bağlamda, İsveç’in NATO’ya alınması Türkiye’ye tehdidin büyümesi demektir.

İsveç’i NATO’ya alarak savaşacağımız düşman sayısını mı artıralım? İsveç’i NATO’ya alarak Kuran-ı Kerim’i yakmayı ifade özgürlüğü olarak görenleri mi ödüllendirelim?

İsveç’i NATO’ya alarak enerjimizi tedarik ettiğimiz, savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yaptığımız Rusya ile aramızı mı açalım? İsveç’i NATO’ya alarak, sınırımızın hemen ötesindeki Dedeağaç’tan başlayarak Selanik, Larissa, Kavala, Girit’in kuzeyi, Kıbrıs’ın güneyi, Suriye ile Irak’ın kuzeyinde bulunan ABD üslerine boyun mu eğelim?

15 Temmuz Şehitleri, ABD’ye boyun eğersek asıl o zaman ölürler. Eğer şehitlerimizi yaşatacak, vatanı böldürmeyeceksek milyonlarca Müslümanın kanını döken, mazlumların ahını alan ABD’ye ve NATO’ya boyun eğemeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 600 milletvekilimize sesleniyoruz:

Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin barışı ve güvenliği için İsveç’in NATO’ya alınması önerisine “Hayır” oyu verin! 15 Temmuz’da gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine sahip çıkın. Gazi Meclisimizin fertleri olarak sizlerden bu bilinçle hareket etmenizi istiyoruz.

15 Temmuz Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, miraslarına sahip çıkarak onları sonsuza kadar yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.” İfadelerinde değindi.

Fahrettin Eniş