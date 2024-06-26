Bilecik’te kamu düzenini ve güvenliğini bozan 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere gönderildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; ‘Kamu Düzenini ve Güvenliğini Bozan’ Afganistan ve Özbekistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ kapsamında işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.