Ekonomik değerlerin her geçen gün değerlenmesi yatırımcıları sürekli olarak takip etmeye iten önemli bir etken. Verilerin sert bir şekilde yükselmesi veya düşmesi sebebiyle eskisine nazaran daha yoğun bir şekilde döviz ve emita takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta ekonomik veriler de oldukça göze çarpan değişiklikler oldu. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 1,36 karla kapatmayı başardı. Dolar ise TL karşısında 0,63 değerlendi. Euro da gene aynı şekilde TL karşısında 1,11 olarak yüzdesel bazda değer kazandı. Altın ise tüm bu değerlendirmelerin zirvesine oturdu. 1,53 olarak yüzdesel bazda değerlenerek Dolar, Euro ve Borsayı geride bırakmayı başardı.

Hafta İçerisinde Önemli Dalgalanma

Borsa hafta içerisinde en düşük 7.851,34 değerini gördü. En yüksek ise 8.062,11 olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Borsa bir önceki haftayı geride bırakarak önemli seviyede bir değer kazandı.

1.858 liraya yükselen gram altın yatırımcısını gene sevindirmeyi başardı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı seviyede yükselerek 12.483 liraya yükseldi.