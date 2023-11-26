Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansta, Türk bilim insanı ve yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem Neden Yıkıyor?" başlıklı konuşmasında, Türkiye genelindeki yıkıcı depremlerin sebeplerine odaklandı. Erzincan'da yaşanan depremlere vurgu yapan Ercan, bölgedeki tarihi depremlerin yıkıcı etkilerini detaylarıyla anlattı.

Ercan, konuşmasında özellikle Fırat (Karasu) akarsuyu dolgusu üzerindeki yer yapılarına dikkat çekerek, yapı yıkımlarının temel sebeplerini sıraladı. Yerden kaynaklanan sorunlar, yapı malzemelerinin kalitesizliği ve yapı kurulumundaki hataların, depremlerdeki yıkıcı etkenler olduğunu ifade etti.

Depremlerin, yapıların deprem davranışındaki aşamalara etki ettiğini açıklayan Ercan, Erzincan'da geçmişte ve günümüzde inşa edilen yapılar hakkında bilgi verdi. Katılımcılara deprem öncesi ve sonrasında yapılan yapılar konusunda detaylı bilgi sunan Ercan, önemli uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Ercan, konuşmasının sonunda 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan'da büyük bir deprem olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak;

" “1939 Erzincan depremi Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi biliyorsunuz. Deprem denildiğinde Türkiye’de, özellikle biz bilim adamları arasında hemen aklımıza Erzincan gelir. Türkiye bir deprem ülkesi değil. Türkiye’nin deprem ülkesi olması için 8’in üzerinde depremlerin olması gerekiyor. Türkiye’nin 17. yüzyılda ki bir depremi dışında 8’den büyük hiçbir depremi yoktur. Dolayısıyla Türkiye, Japonya ve Filipinler gibi birinci derece bir deprem ülkesi değildir ama Türkiye’de olan yıkımlar nedeniyle dünyada ilk beşe giriyor. Peki bunun nedeni ne? Bunları inceleyeceğiz. Erzincan’daki deprem gece olmuştu ve kış günüydü. Hava eksi 30 dereceydi. Bu havada insanlar donarak ölür. Evlerde sobalar yandığı için yanarak da öldüler. Öte yandan, bir yerde bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır. Diğer bir değimle Erzincan 7.9’u 1939’da gördü ise, Erzincan gelecekte 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir. Dolayısıyla bizim Erzincan’da yapılaşma olayımızı sanki 8 büyüklüğünde bir deprem gelecekmiş gibi hazırlamamız gerekiyor. O gün Erzincan küçüktü, şuan daha büyük. Erzincan’da önlem almak için, yarın çok geç olur. Erzincan’da eğer yıkıcı bir deprem erken beklenirse, 2035 ile 2045 yılları arasında bir deprem beklerim. Uzun beklenti içinde ise 2300 yılları civarında deprem olabilir ama 2035 ile 2045 yılları arası daha uygun gözüküyor. Bu arada daha erken deprem olabilir mi? Olabilir. Çünkü, Erzincan’daki davranış niteliği öyle” dedi.