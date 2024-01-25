20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi’nde ikide iki yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, A Grubu’ndaki ikinci maçında Kosova’yı 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00’da B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.

Berkan Kutlu ve Ali Türap Bülbül’e doğum günü kutlaması Berkan Kutlu ve Ali Türap Bülbül’e doğum günü kutlaması

Salon: TVF Beştepe

Kosova: Neziri, Krasniqi, Begaj, Gashi, Voci, Shala, Geci (L) (Millaku, Hoxhoviti (L), Binxhija, Hakolli, Durmishi)

Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Bianka İlayda, Begüm, Helin (L) (Defne Devrim, Bilge, Eylül, Defne Başyolcu, Ece, Nisan Barut)

Setler: 9-25, 14-25, 9-25

Süre: 53 dakika

Kaynak: iha