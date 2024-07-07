FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Polonya’yı 73-52’lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Elif İstanbulluoğlu, Işık Su Güven, Berfin Sertoğlu, Şevval Sıla Kaplan ve Deniz Torğut beşiyle başladı ve karşılaşmanın ilk yarısını 33-19 önde tamamladı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nda Elif İstanbulluoğlu 20 sayı - 9 ribaund, Berfin Sertoğlu 15 sayı - 3 ribaund - 5 asist ile oynadı. Polonya’da ise Agata Gilmajster 15 sayı kaydetti.

Milliler, C Grubu’ndaki son maçında 9 Temmuz Salı günü 15.30’da Finlandiya ile karşılaşacak.