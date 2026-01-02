Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın tebliğine göre, yılbaşı itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirilmişti. Düzenlemenin amacı, kara para aklama, terör finansmanı ve yasa dışı bahis gibi gündemdeki riskleri kontrol altına almak olarak açıklanmıştı.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Ekonomim.com’un Reuters kaynaklı haberine göre, tebliğ yılbaşında yürürlüğe girmedi; uygulama hazırlıkları bir süre daha devam edecek. Taslak tebliğe göre, elektronik transferlerde 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu doldurulması öngörülüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.