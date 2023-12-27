Erkek Deri Ceket Modellerinde Öne Çıkan Tasarımlar

Mevsimlik olarak kullanımı uygun ve daha çok ilkbahar ile sonbahar aylarında göz önüne çıkan erkek deri ceket modelleri, kullanım rahatlığı ile en çok tercih edilen parçalar arasında yer almaya devam ediyor. Kullandıkça memnun kalacağınız ve her sezona damga vuran kombinelerinizde yer verebileceğiniz modellerle şıklığınızı ve klasik tasarımlarınızı da gözler önüne serebilirsiniz.

En acil kombinelerinizde dahi dış giyim parçası olarak yerini alan parçalardır. Koyu renk tonlarının yanı sıra nüde ve soft renk tonlarının da kullanıldığı deri ceketlerde, bel üzerinde biten kesime sahiptir. Yüksek bel pantolon ve etek modelleri ile çok daha uyum içerisinde tercih edilir.

Deri Ceket Modellerinde Detaylar

Tasarımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deri ceket modelleri her geçen gün farklı detaylarla karşınıza çıkmaya devam ediyor. Bel üstünde biten kesimi, standart bedenlerin yanı sıra küçükten büyüğe tüm bedenlerle uyum içerisinde kullanılması da en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.

Kol apolet detayları, bel kuşak detayları ya da sportif tarza ithaf eden detayları deri ceketleri ön plana çıkarmayı başarıyor. Hem klasik kombinelere hem de spor kombinelere yakışan ceketleri, dış giyim kategorisi içerisinde bulmanız mümkündür. Diz boyutuna gelen trençkot tasarımlarına benzer deri ceket modelleri de mevcuttur.

Hem tesettürlü bayanlara hem de açık tarzlı bayanlara uygun şekilde sunulur. Kullanılan detayların tümünde orijinal deri kullanımına yer verilir. Böylece uzun ömürlü bir şekilde ceketleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bayan Deri Ceket Modelleri Kombini

Kombinlerin gözde parçaları arasında yer alan bayan deri ceket modelleri, spor ve klasik tüm kombinlere yakışıyor. Klasik kombinlerde kullanmak istediğinizde, yüksek bel kumaş pantolon ya da pileli uzun eteklerle uyum içerisinde tercih edebilirsiniz. Spor kombinlerde ise daha açık renk olan modelleri seçerek eşofman altıyla dahi kombin edebilirsiniz.

Ceketlerde kullanılan deriler parlak, mat gibi çeşitli özelliklere ve renk tonlarına sahip olan deri kumaşlardır. Tamamen orijinal kumaş kullanımına özen gösterilerek uzun yıllar boyunca ceketlerinizi giymeye devam edebilirsiniz. Deri mont modelleri arasından seçim yaparak kaliteli bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Bayan Deri Ceket Fiyatları

Kullanılan hakiki deri kumaşlarına rağmen deri ceket modellerinde fiyatlar oldukça idealdir. Kullanımı rahat olan, uzun ömürlü olan ve derilerinin kalitesinden ötürü yıkandığında ya da temizlendiğinde hiçbir sorun teşkil etmeyen parçalardır. Tüm özelliklerine rağmen ceketlere biçilen fiyatlar da oldukça uygundur.

İlkbahar ve sonbahar aylarında daha çok tercih edilen bu ceket modellerimi şık ve aynı renk tonlarına sahip olan çanta ve ayakkabı modelleriyle de kombin yapabilirsiniz. Hem bedeninize uygun hem de tarzınızı tam olarak yansıtan deri ceketlere Nefertiti web sitesinden ulaşabilirsiniz.