Gelir bakımından 2021 yılında dünyanın en büyük şirketleri, nispeten yeni, daha hızlı büyüyen endüstrileri, e-ticaret ve teknoloji cihazlarından petrole ve perakendeciliğe kadar olgun, daha yavaş büyüyen sektörleri temsil ediyor.

Ne olursa olsun, her şirket kendi sektöründe baskın bir güçtür. Bu şirketlerin her biri, COVID-19 salgınının bir sonucu olarak işlerinin değiştiğini görse de, milyonlarca tüketici yerinde barındığı için bazı şirketler benzersiz avantajları nedeniyle gelişmeye devam ediyor.

Dünya’nın en değerli şirketleri listesine geçmeden hatırlatmak isteriz ki, bu liste fortune verilerine göre düzenlenmiştir ve bu yazıyı okuduğunuz zaman güncel verilerde farklılıklar olabilir. İşte 2021 yılında havayolu, teknoloji, petrol, gıda, lojistik, yazılım, kimya, denizcilik, sigorta, inşaat ve gayrimenkul gibi alanlar arasından dünyanın en büyük şirketleri:

İçindekiler

1) Walmart Inc. (WMT)

Gelir: 542,0 milyar dolar

Net Gelir: 17,9 milyar dolar

Piyasa Değeri: 392,8 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %22.4

Borsa: New York Borsası

1962’de kurulan Walmart, o zamandan beri dünyanın en büyük perakendecilerinden biri haline geldi. Şirket indirim mağazaları, süper merkezleri, mahalle pazarları ve sağlam bir çevrimiçi platform işletiyor. Walmart, giyim ve konfeksiyon, ev eşyaları, kitaplar, mücevherler, yiyecek ve içecekler, farmasötik malzemeler ve otomotiv ekipmanı dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler satmaktadır.

2) China Petroleum & Chemical Corp. (SNP)

Gelir: 355,8 milyar dolar

Net Gelir: 486,6 milyon dolar

Piyasa Değeri: 53,5 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %-21,7

Borsa: New York Borsası

China Petroleum & Chemical, çeşitli petrokimya ve petrol ürünlerinin üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin ürünleri, diğer ilgili tekliflerin yanı sıra benzin, dizel, gazyağı, sentetik kauçuklar ve reçineler, jet yakıtı ve kimyasal gübreleri içerir. Sinopec olarak da bilinen China Petroleum & Chemical, dünyanın en büyük petrol arıtma, gaz ve petrokimya şirketleri arasındadır. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından yönetilmektedir.

3) Amazon.com Inc. (AMZN)

Gelir: 321,8 milyar dolar

Net Gelir: 13,2 milyar dolar

Piyasa Değeri: 1,6 trilyon Dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %78,5

Borsa: NASDAQ

Amazon piyasa değerine göre dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisidir. Şirket, bir çevrimiçi kitap satıcısı olarak başladı ve o zamandan beri neredeyse her perakende kategorisini kapsayacak şekilde büyüdü. Amazon, e-ticaret platformu aracılığıyla ürün satmanın yanı sıra, Whole Foods Market ve ev güvenlik şirketi Ring gibi yan kuruluşlara da sahiptir. Amazon’un en hızlı büyüyen iş alanları bulut bilişim hizmetleri, Amazon Prime gibi abonelik ürünleri ve akışlı film ve diğer eğlencelerdir.

4) PetroChina Co. Ltd. (PTR)

Gelir: 320,0 milyar dolar

Net Gelir: – 1,8 milyar dolar

Piyasa Değeri: 59,2 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %-34,8

Borsa: New York Borsası

Petrol ve gaz şirketi PetroChina, petrol arama, geliştirme, üretim ve satış yapmaktadır. Aynı zamanda petrokimya ürünleri de üretmektedir. PetroChina, Çin devlete ait China National Petroleum Corporation’ın borsada listelenen şubesidir.

5) Apple Inc. (AAPL)

Gelir: 273,9 milyar dolar

Net Gelir: 58,4 milyar dolar

Piyasa Değeri: 2,0 trilyon Dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %121,3

Borsa: NASDAQ

Apple, akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, ev eğlence cihazları ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli tüketici teknolojisi ürünleri tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirketin en popüler ürünleri arasında iPhone serisi akıllı telefonlar ve Mac bilgisayar serisi bulunuyor. Apple ayrıca hızla büyüyen bir hizmet işletmesi kuruyor, dijital içerik mağazaları işletiyor, akışlı video oyunları satıyor ve isteğe bağlı eğlence içeriği için bir platform olan Apple + gibi akış hizmetleri sağlıyor.

6) CVS Health Corp. (CVS)

Gelir: 264,0 milyar dolar

Net Gelir: 8,3 milyar dolar

Piyasa Değeri: 77,2 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %-3.6

Borsa: New York Borsası

CVS, entegre bir eczane sağlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, Porto Riko’nun yanı sıra ABD genelinde lokasyonları olan bir eczaneler zinciri işletmektedir. CVS, perakende satışın yanı sıra eczane yardım yönetimi hizmetleri, posta siparişi eczane hizmetleri ve hastalık yönetimi programları sunmaktadır.

7) Royal Dutch Shell PLC (RDS.A)

Gelir: 263,1 milyar dolar

Net Gelir: – 11,3 milyar dolar

Piyasa Değeri: 110,1 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %-46,5

Borsa: New York Borsası

Merkezi Hollanda’da bulunan Royal Dutch Shell, bağlı şirketleri aracılığıyla petrolü araştırmakta, üretmekte ve rafine etmektedir. Shell, dünya çapında benzin istasyonlarının yanı sıra yakıtlar, madeni yağlar ve diğer kimyasalları üretir ve satar.

8) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A)

Gelir: 260,5 milyar dolar

Net Gelir: 22,2 milyar dolar

Piyasa Değeri: 520,9 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %6.5

Borsa: New York Borsası

Berkshire Hathaway, çok çeşitli sektörlerde ve endüstrilerde şirketlere sahip, çeşitlendirilmiş bir holding şirketidir. Bunlar arasında sigorta, enerji üretimi, yük demiryolu taşımacılığı, perakende ve imalat şirketleri ve diğerleri bulunmaktadır. Şirket ayrıca önemli bir hisse senetleri ve türevleri portföyüne sahiptir.

9) Toyota Motor Corp. (TM)

Gelir: 248,6 milyar dolar

Net Gelir: 14,4 milyar dolar

Piyasa Değeri: 182,7 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %1.8

Borsa: New York Borsası

Toyota, dünya çapında binek otomobilleri, kamyonları ve otobüsleri üreten, satan, kiralayan ve onaran bir Japon otomobil şirketidir. Şirket ayrıca parça ve ekipman satıyor ve finansman hizmetleri veriyor. Ana işinin yanı sıra, Toyota aynı zamanda seyir kontrolü ve elektronik ücret sistemlerini kullanan akıllı ulaşım sistemleri geliştiriyor ve aynı zamanda gezi tekneleri ve evler inşa ediyor.

10) Volkswagen AG (VWAGY)

Gelir: 247,4 milyar dolar

Net Gelir: 6,4 milyar dolar

Piyasa Değeri: 94,8 milyar dolar

1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri: %11,2

Borsa: OTC

Volkswagen Grubu, araç satışlarında dünyanın en büyük otomobil üreticisidir. Alman şirketi hem lüks hem de ekonomik arabalar, spor arabalar, kamyonlar ve diğer ticari araçlar üretiyor, satıyor ve onarıyor. VW’nin önde gelen lüks markası Audi’dir.