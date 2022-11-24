Yeniden Değerleme Oranı (YOD) yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde arttı. İşte uygulanacak MTV, Pasaport ve ehliyet harç ücretleri.

2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmış oldu.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak kararın Resmi Gazete'de yüzde 122,93 olarak açıklanması, Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığını gösteriyor.

2023 TRAFİK CEZALARI

Trafik Cezası Türü

2022 Ücret

2023 Ücret

Kırmızı ışıkta geçmek

427 TL

951 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak

427 TL

951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak

888 TL

1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak

1823 TL

4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma)

1823 TL

4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma)

2286 TL

5096 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

392 TL

873 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

196 TL

436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

427 TL

951 TL

Alkol testine itiraz etmek

3836 TL

8551 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

427 TL

951 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak

427 TL

951 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak

288 TL

642 TL

Çakar veya siren kullanmak

1823 TL

4064 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

3674 TL

8190 TL

Drift atmak

9125 TL

20342 TL

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak

9410 TL

20977 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak

750 TL

1671 TL

Aracı plakasız kullanmak

2312 TL

5154 TL

Araca sahte plaka takmak

9107 TL

20302 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek

1823 TL

4064 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

196 TL

436 TL

Takip mesafesine uymamak

196 TL

436 TL

Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler

750 TL

1671 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den  2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.

CUMHURBŞAKANI EDOĞAN MTV'DE İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

EVLİYA ÇELEBİ YOLU 350 YIL SONRA ATLARLA YENİDEN KEŞFEDİLDİ EVLİYA ÇELEBİ YOLU 350 YIL SONRA ATLARLA YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak MTV'nin yüzde 25 olarak uygulanmasına karar vermişti.

2023 YILI MTV ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

MOTOR SİLİNDİR HACMİ VERGİSİZ 1-3 YAŞ 4-6 YAŞ 7-11 YAŞ 12-15 YAŞ   16 VE     ÜZERİ
1300 CC

 		 2927 TL 2042 TL 1141 TL 861 TL 304 TL
157,389-275,764 3217 TL 2245 TL 1251 TL 950 TL 334 TL
3513 TL 2248 TL 1371 TL 1037 TL 361 TL
1301-1600 CC 5098 TL 3823 TL 2218 TL 1567 TL 602 TL
157,389-275,764 5661 TL 4207 TL 2442 TL 1719 TL 658 TL
6122 TL 4588 TL 2657 TL 1877 TL 718 TL
1601-1800 CC 9909 TL 7749 TL 4554 TL 2780 TL 1077 TL
10815 TL 8450 TL 4976 TL 3036 TL 1175 TL
2001-2500 CC 23422 TL 17003 TL 10623 TL 6345 TL 2510 TL
25552 TL 18548 TL 11586 TL 6925 TL 2738 TL
2501-3000 CC 32668 TL 28413 TL 17748 TL 9548 TL 3500 TL
35629 TL 30992 TL 19365 L 10415 TL 3819 TL
3001-3500 CC 49,736 TL 44753 TL 26958 TL 13456 TL 4930 TL
54261 TL 48817 TL 29408 TL 14675 TL 5385 TL
3501-4000 CC 78199 TL 67528 TL 39768 TL 17748 TL 7067 TL
85315 TL 49140 TL 43391 TL 19368 TL 7709 TL
127,995 TL 95978 TL 56843 TL 25548 TL 9909 TL
139,628 TL 104,706 TL 62,012 TL 27,869 TL 10,815 TL