Yeniden Değerleme Oranı (YOD) yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde arttı. İşte uygulanacak MTV, Pasaport ve ehliyet harç ücretleri.

2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmış oldu.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak kararın Resmi Gazete'de yüzde 122,93 olarak açıklanması, Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığını gösteriyor.

2023 TRAFİK CEZALARI

Trafik Cezası Türü 2022 Ücret 2023 Ücret Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL 1979 TL Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL 4064 TL Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL 4064 TL Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL 5096 TL Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL 873 TL Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL 436 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL 951 TL Alkol testine itiraz etmek 3836 TL 8551 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL Çakar veya siren kullanmak 1823 TL 4064 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL 8190 TL Drift atmak 9125 TL 20342 TL Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak 9410 TL 20977 TL Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL 1671 TL Aracı plakasız kullanmak 2312 TL 5154 TL Araca sahte plaka takmak 9107 TL 20302 TL Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL 4064 TL Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL 1671 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR



Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.

CUMHURBŞAKANI EDOĞAN MTV'DE İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO’nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak MTV'nin yüzde 25 olarak uygulanmasına karar vermişti.

2023 YILI MTV ÜCRETLERİ



Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.