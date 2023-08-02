Kırklareli’nde 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 412’ncisi ve il 1’incisi olan Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Şentürk’e, ilk on bine giren 40 öğrenciye sertifika ve hediye verildi.

17-18 Haziran 2023 günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda il genelinde derece yapan ve ilk 10 bine giren öğrenciler için Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene; Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, başarı elde eden okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmasında 2023 YKS’de başarı olarak Kırklareli’ni ve ve kendilerini gururlandıran öğrencileri tebrik etti. Vali Ekici, "İlimizde yaklaşık 4 bin öğrencimizin YKS’ye katıldığını, Türkiye 412’ncisi olan ve ilk 10 bine giren 40 öğrencimiz ile birlikte 50 binde 214 civarı şu anda tespit ettiğimiz öğrencimiz bulunduğu bilgisi istikametinde başarılıyız ama hedefimizin daha yukarılardır. Öğrencilerimizin artık ailelerinden ayrılarak yeni bir eğitim ve hayata başlayacağını derece ile akademik kariyerlerine başlayacak olan siz değerli öğrencilerimizin yarın bu ülkenin yeni valileri, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve yükselen değerleri olarak, ülkemizin gelişmesinde en önemli pay sahipleri olacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Sınavdaki başarılarını üniversite hayatlarında da sürdürmelerinin önemine değinen Vali Ekici, hayat boyunca meslek hayatlarında devamlı bir sınav ve başarı mücadelesi içinde olacaklarını, kendi tecrübelerine dayanarak aktardı. Vali Ekici, Kırklareli’nin geçtiğimiz günlerde sonuçlanan LGS’de 3 Türkiye birincisi çıkardığını, bunu daha yukarı taşımak için İl Milli Eğitim camiası başta olmak üzere tüm eğitim paydaşlarına her türlü desteği Valilik olarak sağlayacaklarını belirterek; gençlere her zaman güvendiklerini ve inandıklarını söyledi. Vali Birol Ekici, başarılı olan öğrenciler, değerli aileleri, öğretmenleri ile okul yöneticileri ve milli eğitim camiamızla bir arada olmanın mutluğunu yaşadıkları vurguladı.

Vali Ekici konuşmasının ardından, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye 412’ncisi ve il 1’incisi olan Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Şentürk ile sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarında Türkiye genelinde ilk bine giren öğrencilere hediyelerini ve sertifikalarını takdim etti.

Ekici ayrıca, başarılı öğrencilerin okul müdürlerini ve ilçe milli eğitim müdürlerini başarı belgesi ile taltif etti. İlk on bine giren öğrencilere ödülleri ve sertifikaları Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından verildi.