2024 asgari ücret zammı belli oldu. Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseltildi.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneği geliyor. Burada sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği değişti.

İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.