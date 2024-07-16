Yaklaşık 3 milyon üniversite adayının büyük bir özveri ile hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerini tercih heyecanına bıraktı. Peki, üniversite adayları tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? İstedikleri üniversite ya da bölümleri kazanmak için tercihlerde nasıl bir yol izlemeli? Ön lisans programlarında ve lisans bölümlerinde üniversitelerin hangi imkanlarına odaklanmalı? İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu tercih sırasında yapılması gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyer hayatını şekillendirmede önemli role sahip üniversite ve bölüm seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken unsurların başında, öğrencilerin kişisel yetenekleri ve ilgi alanları geliyor. YKS’nin ardından öğrenciler, tercih edebilecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilerin öncelikle okumak istedikleri bölüme karar vermeleri, daha sonra ise Yüksek Öğretim Kurumu’nun son 3 yıllık verilerine bakarak tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler hakkında fikir sahibi olabilecekler. 2024 üniversite tercihleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Gonca Kırpıkoğlu tercih yapılacak bölümün tam anlamıyla araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Üniversite adaylarının seçmek istediği bölümün kariyer imkanlarına odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kırpıkoğlu, öğrencilerin yönelecekleri mesleğin görev tanımını ve aranan nitelikleri araştırmalarının ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Yıllar sonra kendimi bu meslekte hayal edebiliyor muyum?

İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu üniversite adaylarının tercih edecekleri bölüm ya da ön lisans programları için kendilerine, “Yıllar sonra kendimi bu meslekte hayal edebiliyor muyum, bu meslek yaşam şeklime, karakterime uygun mu?” sorularını sormalarının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Tercih listenizi hazırlarken bunlara dikkat edin

Tercih listesini oluştururken başarı sıralamalarına göre tercih yapmanın oldukça büyük önem taşıdığını vurgulayan Kırpıkoğlu tercih listesinin şu kriterlere göre hazırlanmasının doğru olacağını ifade etti;

İlk aşamada başarı sıralamalarının yüzde 20 daha üzerinde sıralamaya sahip bölümler

İkinci aşama sıralamalarına denk olan

Üçüncü aşamada ise başarı sıralamalarının altında kalan bölümler yazılarak yerleşme oranı yüksek bir tercih listesi hazırlanabilir.

Mutlaka uzman desteğine başvurun

Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken mutlaka uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade eden Gonca Kırpıkoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitelerin tercih tanıtım günlerini ziyaret ederek rehberlik uzmanları ve akademisyenlerle görüşmek, ilgilendikleri bölümün öğretim kadrosuyla tanışarak kariyer imkanları hakkında bilgi almak, karar vermelerine yardımcı olabilir.”

Üniversite seçimi yaparken kariyer imkanlarına ve imkânlarına odaklanılmalıdır

“Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda eğitim alabileceği, kültürel anlamda kendini geliştirebileceği bir alanda öğrenim görmesi birinci öncelik olmalı” diyen Kırpıkoğlu, “Üniversitenin yabancı dil, yurt dışı imkanları, uluslararası anlaşmaları, projeleri, çift anadal, yandal programları, öğrenci kulüpleri, teknolojik altyapısı ve bunun yanı sıra eğitim alırken sunacağı imkanlar göz ardı edilmemeli. Sektörel anlamda uzmanlarla buluşturma, iş dünyasının güncel eğitimlerine ulaşabilme, staj ve kariyer imkânları son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Üniversite sadece bilgi değil, kültürlenme yeridir”

Alınan puanın doğru analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Gonca Kırpıkoğlu, “Öğrenci sadece diploma için değil, kültürel anlamda da zenginleşmek adına üniversite eğitimi alır. Önemli olan yeteneklerini ön plana çıkartabileceği donanımda, sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştirebileceği bir üniversite eğitimi almasıdır. Adaylarımız yoğun bir süreçten geçtiler, sonuçlar beklentisinin altında olabilir bunu başarısızlık olarak nitelendirmemek gerekir. Önemli olan aldıkları puanın doğru analizle değerlendirilmesidir” dedi.

Üniversiteyi kazandıktan sonra kendinizi mutlaka geliştirin

Gonca Kırpıkoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Öğrencilerimizin kazandıkları üniversitelerden mezun olduklarında, kendilerini diğer mezunlardan farklı kılan özelliklerin neler olduğu ile ilgili sorularla karşılaşacaklar. Yeteneklerinin neler olduğu, eğitim hayatı boyunca neler yaptığı, kulüp üyelikleri, hangi proje ve eğitimlere katıldığı, Erasmus, çift anadal, yandal programlarından yararlanılmış mı gibi, kendisini o bölümden mezun olan binlerce öğrenci arasından farklılaştıran özelliklerle ilgilenilecek.

Yani önemli olan konu tam olarak, ön plana çıkmak, yaptığın işte en iyiyi örnek almak ve o yolda ilerlemek. Başarı sonrasında kendiliğinden gelecektir. Tüm üniversite adaylarına, hayal ettikleri noktada başarılı bir eğitim hayatı diliyorum.”