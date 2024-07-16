Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, Muharrem ayıyla birlikte sofralarımıza gelen aşurenin doğru tüketimi ve sağlık açısından etkilerini değerlendirdi. 1 porsiyon aşurenin 3 dilim ekmek, 1 köfte ve 1 meyvenin toplamına eşdeğer olduğunu ifade ederek doğru tüketiliğinde besleyici ve dengeli bir tatlı olduğunu söyledi.

Geleneksel lezzetimiz olan aşure, Muharem ayı ile birlikte yeniden sofralarımızdaki yerini alıyor. Aşurenin lezzetine varırken hazırlanmasından tüketimine kadar olan tüm aşamalarla ilgili Biruni Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Gamze Çakaloğlu, merak edilen soruları yanıtlayarak önerilerde bulundu. Aşurenin kalp sağlığı koruduğunu, kolestrolü düşürücü etkisi olduğunu ifade eden Çakaloğlu, zayıflama diyeti yapanların yarım porsiyon tüketmesi gerektiğini dile getirdi.

"Besleyici ve dengeli bir tatlı"

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Muharrem ayı ile birlikte evlerimize misafir olan aşure; içeriğindeki buğday, kuru baklagiller, kuru meyveler, tahıllar, kuruyemişler ve baharatlara dek pek çok malzemesiyle zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olup oldukça besleyici ve dengeli bir tatlıdır. Hem lezzetli bir tatlı tüketmek hem de faydalı bir şeyler yemek isteyenlerin, yüksek besin değeriyle aşure ilk sıraya koyulabilir" dedi.

"Kolesterol düşürücü etkisi vardır"

Aşureye bol yağlı tohum eklemek, hem lezzet hem de besin değeri açısından oldukça faydalı olduğunu söyleyen Çakaloğlu, "Yağlı tohumlar, aşurenin besin profiline katkıda bulunur ve sağlık açısından birçok avantaj sağlar. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Yağlı tohumlarda bulunan tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri ile bitki sterolleri, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu da kalp hastalıkları riskini azaltır" diye konuştu.

"Kalp sağlığını korur"

Aşurenin tokluk hissi verdiğinin altını çizen Çakaloğlu, "Yağlı tohumlar, protein ve lif açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir ve açlık hissini azaltır.

İçerdikleri lif ve sağlıklı yağlar, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir, bu da aşurenizin daha dengeli bir besin profiline sahip olmasını sağlar. Yağlı tohumlar, folik asit açısından zengindir. Folik asit, kandaki homosistein seviyelerini düşürerek kalp sağlığını korur" ifadelerini kullandı.

"Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumları eklemek sağlık açısından faydalı olur"

Vitamin ve mineral kaynağı olduğuna dikkat çeken Çakaloğlu, "E vitamini, magnezyum, potasyum, çinko ve bakır gibi önemli besin maddeleri içerir. Bu vitamin ve mineraller, genel sağlık için gereklidir ve bağışıklık sisteminden sinir sistemine kadar birçok vücut fonksiyonunda rol oynar. Aşureye eklenen bu tohumlar, sadece besin değeri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşurenin lezzetini de zenginleştirir. Bu nedenle, aşure tarifinize ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumları eklemek hem tat hem de sağlık açısından faydalı olur. Bağışıklığı kuvvetlendirip vücut direncini artırıyor, kalp ve damar sağlığını destekliyor, çocuklarda büyümeyi destekliyor, despresyondan koruyor aynı zamanda bol miktarda posa içeriği ile tokluk hissini arttırıp, sindirim sistemini iyi gelerek kabızlığı önlüyor" şeklinde konuştu.

"Aşureyi kısık ateşte ve sık sık karıştırarak pişirin"

Aşure hazırlarken taze ve kaliteli malzemeler kullanılmasını öneren Çakaloğlu, "Kuru meyveler ve yağlı tohumları dikkatli seçin. Şeker miktarını sınırlayarak doğal tatlandırıcılar, bal veya pekmez kullanabilirsiniz. Aşureyi kısık ateşte ve sık sık karıştırarak pişirin, böylece malzemeler eşit şekilde pişer ve yanmaz. Porsiyon kontrolü yaparak sağlıklı bir şekilde tüketin ve aşureyi hazırladıktan sonra temiz bir kapta buzdolabında saklayın. Buna rağmen diyet yapanların ve diyabet gibi kronik hastalığı olanların tükettikleri miktara dikkat etmeleri gerekir. Aşure besleyici olsa da yaklaşık 200 gramlık bir porsiyonu 350-400 kalori içerir. Bu kaloriyi azaltmak ve aşureyi daha sağlıklı hale getirebilmek için yapılabilecek en güzel değişiklik, şeker yerine bal veya pekmez konulması olacaktır. Üzerini süsleme için nar ve tarçın eklemeyi de unutmayın. 1 porsiyon aşure, aşure 3 dilim ekmek, 1 köfte ve 1 meyvenin toplamına eşdeğerdir" dedi.

"Zayıflama diyeti yapanlar yarım kâse tüketebilir"

Zayıflama diyeti yapanlarla ilgili önerilerde bulunan Çakaloğlu, "Zayıflama diyetinde aşureyi ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz; küçük bir porsiyon, örneğin yarım kâse, iyi bir seçim olabilir. Şeker yerine doğal tatlandırıcılar, bal ve pekmez veya kuru meyve kullanarak kalori kontrolü sağlayabilirsiniz. Aşureyi ana öğün yerine ya da yarısını ara öğün olarak tercih edebilirsiniz, böylece kilo verme sürecinizi destekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.