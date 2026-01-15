Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 263,9 milyar TL ve bütçe açığı 528,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 675,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 411,5 milyar TL oldu.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise, merkezi yönetim bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 255,3 milyar TL oldu.