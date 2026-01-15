BURSA (İHA) - Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam, futbolcular Musa Çağıran, Hakkı Türker, Talha Yünkuş ve Eyüp Akçan Mudanya ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Bursaspor yöneticileri ve futbolcuları, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme

Akademisi (HOBA) Projesi kapsamında düzenlenen 'Yeşil Koltuk' etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte sporun toplumsal etkisi, takım çalışması ve centilmenlik gibi kavramlar ele alındı. Katılımcılar, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, bireysel ve sosyal gelişime de katkı sunduğuna ilişkin

değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, sporcularla sohbet etme ve kariyerlerine ilişkin sorular yöneltme imkanı buldu. Programda ayrıca sporun disiplin, sorumluluk ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandıran yönlerine vurgu yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun'un da katıldığı etkinlikte, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin farklı alanlardan rol model isimlerle bir araya gelmesinin eğitsel açıdan önemli olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti. 'Yeşil Koltuk' paneline Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam ile futbolcular Musa Çağıran, Hakkı Türker, Talha Yünkuş ve Eyüp Akçan katıldı. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplamasının ardından sona erdi. Programın ardından öğrenciler, Bursaspor Başkanı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi; formalarına, okul çantalarına, bere ve atkılarına imza attırdı.