Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin üst limitleri belirledi. Kurul kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılında alabileceği abone bağlantı bedelinin azami tutarı 8 bin 66 lira olarak tespit edildi. İlave abone bağlantı bedeli her 100 metrekare için 7 bin 16 lira olurken, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi.

Ayrıca ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedeli 206 lira olarak uygulanacak. İç tesisat işlemleri için alınacak bedeller ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişiklik gösterecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.