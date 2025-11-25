FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, 25 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı B2 Grubu müsabakalarında görev alacak.

UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı B2 Grubu 25 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek. Turnuvada FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak da görev alacak.

Arnavutluk, Lüksemburg, Slovakya ve Lihtenştayn’ın katıldığı turnuvada, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de yardımcı hakem olarak görev yapacak.