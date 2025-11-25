Katar’da devam eden U17 Dünya Kupası’nı yerinde takip eden Teknik Direktör Engin Fırat, "Kendi mesleğine saygı duyan, gelişimi önemseyen ve yenilikleri takip etmek isteyen hoca zaten burada olur. Futbol sürekli değişiyor ve değişimi en net genç yaş kategorilerinde görüyorsunuz" dedi.

U17 Dünya Kupası’nın Katar’da devam ettiği bu günlerde turnuvayı yerinde takip eden Teknik Direktör Engin Fırat, genç futbol trendleri, gelişim modelleri ve teknik adamların bu tip organizasyonlara neden katılması gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

"Her profesyonel hocanın böyle turnuvaları yerinde takip etmesi gerekiyor"

Engin Fırat, genç yaş turnuvalarının önemini ilişkin, "Bence her profesyonel hocanın böyle turnuvaları yerinde takip etmesi gerekiyor. Hem yeni futbol trendlerini görmek, hem geleceğin yıldızlarını erkenden tanımak, hem de kendi oyun modeline uygun bir oyuncu portföyü oluşturmak için" ifadelerini kullandı.

"Kendi mesleğine saygı duyan burada olur"

Deneyimli teknik adam, işine saygı duyan herkesin bu ortamlarda bulunması gerektiğini özellikle vurguladı. Fırat, "Kendi mesleğine saygı duyan, gelişimi önemseyen ve yenilikleri takip etmek isteyen hoca zaten burada olur. Futbol sürekli değişiyor ve değişimi en net genç yaş kategorilerinde görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Katar’da dünyanın en önde gelen futbol adamlarıyla fikir alışverişinde bulunuyorum"

Engin Fırat, Doha’daki ortamın uluslararası bilgi alışverişi açısından çok büyük avantaj sunduğunu belirtti. 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada dünyanın en önde gelen futbol adamlarıyla fikir alışverişinde bulunuyorum. Avrupa’nın dev kulüplerinin akademi direktörleri, scouting ekipleri, federasyon temsilcileri hepsi burada. Bu ortam, farklı futbol kültürlerini anlamak için büyük bir fırsat" cümlelerine yer verdi.

"Genç oyuncu takibi Türkiye’de hala gerektiği kadar ciddiye alınmıyor"

Türk futbolundan hiç kimsenin turnuvayı takip etmemesinin nedenlerine değinen Fırat, "Birçok neden var. Genç oyuncu takibi Türkiye’de hala gerektiği kadar ciddiye alınmıyor. Kısa vadeli çözümler uzun vadeli planlamanın önüne geçiyor. Ayrıca hala ‘Oyuncuyu televizyondan da izleriz’ mantığı sürüyor. Oysa sahada canlı izlemek bambaşka bir bilgi verir" dedi.

"Gelecek hafta Arap Kupası, ardından AFCON için Fas’a geçiyorum"

Fırat, uluslararası arenada güncel kalmanın zorunluluğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle noktalandırdı:

"Gelecek hafta milli takımların Arap Kupası da Doha’da olacak. Onu da yerinde takip edeceğim. Ardından Afrika Şampiyonası için Fas’a geçeceğim. Uluslararası arenada var olmak istiyorsan, hep en son bilgiye sahip olacaksın. Türkiye’de büyük bir potansiyel var ama doğru takip ve doğru planlama olmadan bu potansiyel değerlendirilemez. Bu turnuvalar geleceği görmek isteyen herkes için vazgeçilmezdir."