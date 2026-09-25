Olay, Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı töreni sırasında nöbetçi bir öğretmen, 1. sınıfa giden 7 yaşındaki A.E.’nin çantasında bir tabanca bulunduğunu fark etti.

Öğretmenin dikkati faciayı önledi

Durumun ivedilikle okul idaresine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula ulaşan emniyet personeli, çantada bulunan silaha el koyarak olay yerinde inceleme başlattı. Yürütülen tahkikat neticesinde tabancanın sahibi olduğu belirlenen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

"Çantaya kendim koydum, sonra unuttum"

Müteahhitlik mesleğiyle uğraştığı öğrenilen baba R.E.’nin karakoldaki ifadesinde; söz konusu tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun okul çantasına kendisinin yerleştirdiğini ve daha sonra almayı unuttuğunu söylediği aktarıldı.

İlçe protokolü okula gelerek inceleme yaptı

Çantasında silah bulunan 7 yaşındaki A.E. ise pedagog eşliğinde yapılacak işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Yaşanan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula intikal ederek yetkililerden hadisenin seyrine ilişkin detaylı bilgi aldı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.