Sarsıntının Ordu Fayı ile bağlantılı olabileceğini belirten Bektaş, özellikle yağış alan dik kıyı yamaçlarında heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz'de 25 Eylül sabahı saat 05.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 8,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin jeolojik yapısına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

DEPREMİN ORDU FAYI İLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, sarsıntının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen araştırmalarda tespit edilen ve "Ordu Fayı" olarak isimlendirilen yapıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Bektaş, depremle birlikte yağışın etkili olduğu dik sahil yamaçlarında heyelan tehlikesinin artabileceğine işaret ederek bölgedeki risklere dikkat çekti.

Ordu, Trabzon ve Rize açıklarındaki söz konusu fayların varlığına ilişkin değerlendirmeler daha önce de jeoloji ve jeofizik uzmanları tarafından gündeme getirilmişti. Jeofizik Mühendisleri Odasının yayımladığı bir değerlendirmede, 1990’lı yıllarda Karadeniz’de yürütülen TPAO çalışmalarında Karadeniz Fayı’nı kesen ve karaya doğru uzanan Ordu, Trabzon ve Rize faylarının sismik çalışmalarla belirlendiği ifade edilmişti.

Bektaş, depremle birlikte bölgede devam eden yağışların dik sahil yamaçlarında oluşturabileceği riske de dikkat çekti.

Yaptığı değerlendirmede “Deprem + yağış + dik sahil yamaçları = heyelan riski” uyarısında bulunan Bektaş, özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ile mevcut heyelan sahalarının deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’de dik topoğrafya ve yoğun yağış nedeniyle heyelan riski önemli doğal afet başlıkları arasında yer alırken, MTA’nın Ordu’ya ilişkin yerbilim çalışmalarında da bölgedeki kütle hareketlerinin yoğunluğuna dikkat çekiliyor.

DENİZDEKİ FAYLAR İÇİN ARAŞTIRMA ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Doğu Karadeniz açıklarındaki fayların özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği daha önce de uzmanlar tarafından vurgulandı. KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı, Ordu Fayı’nın literatürde yer aldığını ancak deniz içindeki fayların niteliğinin ortaya konulabilmesi için daha kapsamlı bilimsel ölçümlere ihtiyaç bulunduğunu belirtmişti.

AFAD’ın deprem kaydında sarsıntının hangi fay üzerinde gerçekleştiğine ilişkin bir belirleme yer almıyor.