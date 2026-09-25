Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncularından Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da yürütülen hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz’ın daha önce oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği iddiası, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın savcılığa yaptığı şikâyetin ardından gündeme gelmişti. Sabah’ın haberine göre, Almanya’da devam eden yargılama kapsamında Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

ÖDENMEYEN ESTETİK İŞLEMLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

İddialara göre soruşturmanın, Yılmaz’ın Almanya’da yaptırdığı botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini uygulamalarına ilişkin ücretlerin ödenmemesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Sürecin Almanya’daki savcılık, polis ve alacaklı kişi ve kurumların başvuruları doğrultusunda ilerlediği öne sürüldü.

BORCU 285 BİN EUROYA DAYANMIŞ

Yılmaz’ın geçirdiği estetik işlemler ve hakkında gündeme gelen dolandırıcılık iddiaları ile icra dosyalarıyla birlikte toplam borcunun yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı iddia edildi. Söz konusu borçların önemli bir bölümünün ise eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından, kendisinin kefil olması nedeniyle ödendiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Abdurrahman Aydın’ın elindeki belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu’nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği, ardından da resmi olarak onaylandığı belirtildi. Daha önce Biran Damla Yılmaz hakkında “sahte” ve “gerçeği yansıtmadığı” öne sürülen evrakların Alman makamları ile Türk Konsolosluğu nezdinde işlem görmesi, dosyanın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı. Ayrıca Yılmaz’ın toplamda yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borçlarının da dosyaya yansıdığı, söz konusu belgelerin Türkiye’de yapılması planlanan hukuki başvurularda kullanılacağı ifade edildi.

YILMAZ HAKKINDA OLASI YAKALAMA KARARI

Yılmaz hakkında Almanya’da verilebilecek olası bir yakalama kararının Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı da gündeme geldi. Bu sürecin, ülkeler arasındaki uluslararası adli işbirliği mekanizmaları ve ilgili hukuki prosedürler doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.