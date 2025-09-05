2026 yılı, resmi tatil ve bayramların hafta sonlarıyla birleşmesiyle seyahat severler için adeta tatil yılı olacak. Doğru planlama yapanlar, 2026’da sadece 11,5 gün izin kullanarak tam 43 gün tatil yapma fırsatı bulacak.İSTANBUL (İGFA) -2026 yılının tatilciler için fırsatlarla dolu. Önümüzdeki yıl çalışanlar için kısa izinlerle uzun tatillere çıkmak mümkün olacak.

Tatilciler sadece 11,5 yıl izinle 43 gün tatile çıkabilecek.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK TATİL

2026’da yılın ilk resmî tatili olan 1 Ocak, perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü alınacak 1 günlük izin, hafta sonu ile birleştirildiğinde 4 günlük tatil planı imkanı veriyor.

Bu süre içerisinde yavru vatan Kuzey Kıbrıs’a sanatçı ya da Avrupa’nın noel pazarlarında gidilebilir.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA 3,5 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL

9 Mart Perşembe arefe günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı tatilinde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba ve arefe günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkılabilecek.

Kültür ve gastronomi ağırlıklı geziler için ideal zaman olan Ramazan Bayramı tatilinde ise Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Mardin gibi kültürel ve gurme şehirler planlanabilir.

23 NİSAN’DA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL

2026 yılında Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cuma günü alınacak 1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı veriyor. 23 Nisan’da güzel bir bahar tatili planlayabilir, baharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlaması ile yeni yerler keşfedebilirsiniz.

Bunun için ailece bir tatil için Eskişehir ve Kocaeli’de doğa ile iç içe çocuklarla keyifli anlar yaşanabilecek bir plan olabilir.

1 MAYIS’TA 3 GÜN TATİL

Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hafta sonuyla birleşiyor ve 3 gün tatil fırsatı veriyor. Bu üç günlük süreçte de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ve Kapadokya’da deneyim ve kültür dolu yapılabilir.

19 MAYIS’TA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL

Mayıs ayında bir diğer tatil fırsatı da Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek. Bu süreçlerde tarih durakları olan Bursa, Mudanya, Çanakkale ve Edirne mayıs ayının güzelliğini yaşatan yerler olarak listenizde yer alabilir.

KURBAN BAYRAMI’NDA 1,5 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL

Yılın yine en uzun tatillerinden olacak Kurban Bayramı ise 2026'da 26 Mayıs Salı arefe günü ile başlayarak, 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Deniz sezonunu açmak için iyi bir fırsat olan Kurban Bayramı tatilinde 1,5 gün izin alarak (pazartesi ve arefe günü yarım gün) hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 gün dolu dolu tatil yapmak mümkün olabilecek.

Hava sıcaklığının ideal olduğu bu dönemde yazı erken getirmek isteyenler Alanya, Fethiye, Marmaris, Kaş gibi eşsiz güzelliğe sahip yerlerde uzun bir tatil yapabilir.

15 TEMMUZ’DA 2 GÜN İZİNLE 5 GÜN TATİL

15 Temmuz’un denk geldiği çarşamba günü öncesi ya da sonrası için alınacak 2 gün izinle 5 gün tatil yapmak mümkün. Deniz sezonun en hareketli olduğu temmuz ayında yazın keyfini çıkarabilirsiniz. Yazın vazgeçilmez adreslerinden olan Bodrum, Alaçatı, Çeşme ve Ayvalık sizler için alternatif rotalar olabilir.

30 AĞUSTOS’TA HAFTA SONU TATİLİ

Pazar gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı için ekstra izin alınmasa da hafta sonu bayram coşkusunu yaşatacak. Büyük bir heyecanla kutlanan bayramı, bulunduğunuz şehrin meydanlarında kutlarken yazın sıcak havasını yaşamaya devam edebilir; İstanbul’da yaşayanlar için Adalar, Silivri, Tekirdağ plajları hafta sonu deniz tatili rotaları olabilir.

29 EKİM’DE 1,5 GÜN İZİNLE 5 GÜN TATİL

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Çarşamba günü yarım gün ve cuma günü olmak üzere 1,5 gün izin alarak 5 günlük bir tatile çıkabilirsiniz. Sonbaharın güzelliğini yaşamak ve eşsiz doğa manzarasını izlemek için Yedigöller, Abant, Ağva gidilecek güzel yerlerin yanı sıra Ankara, İzmir, Amasya ve Kütahya'yı da ekleyebilirsiniz.

2025-2026 SEZONUNUN ARA VE SÖMESTR TATİLLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okulların açılışı 8 Eylül 2025 Pazartesi. Kapanış tarihi ise 26 Haziran 2026 Cuma. 2025-2026 yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk ara tatilde, hafta sonları ile birleştirildiğinde 9 gün süren bir tatil yapmak mümkün olacak. 2026 yarıyıl sömestr tatili ise 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında. İkinci dönem başlangıç tarihi de 2 Şubat Pazartesi. Bu dönemde de hafta sonları ile birlikte 14 günlük uzun bir kış tatili yapılabilir.

Kış rotasında Uludağ, 2026 yılının da favorisi olmaya aday. 2026 yılının ikinci ara tatili ise 16 Mart Pazartesi ve 20 Mart Cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı’na denk gelen ara tatilde 9 gün uzun bir tatil planlanabilir. 9 günlük bu bahar tatilinde Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Sırbistan gibi vizesiz ülkeler ziyaret edilebilir.