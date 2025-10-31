Başkan adayı Recep Küpçüoğlu’nun yönetim listesi ağırlıklı olarak gençlerden oluşuyor. Dinamik kadrosuyla yeni bir vizyon ortaya koyan Recep Küpçüoğlu, açıklamasında birlik, beraberlik ve kültürel diriliş vurgusu yaptı.



“Kafkas kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dernek çatısı altında dayanışma ruhunun güçlendirilmesi için yola çıktık. Gençliğin enerjisi ve heyecanıyla camiamıza hizmet etmeyi bir görev biliyoruz" dedi.

Küpçüoğlu, derneğin geçmişten gelen güçlü kültürel mirasını geleceğe taşımayı amaçladıklarını da belirtti. Aralık ayı içerisinde yapılacak olan kongrede üyelerden destek istediklerini ifade etti.